Ученые выявили способность кофе предотвращать опасные болезни

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Регулярное употребление кофе способно предотвратить жировую болезнь печени, а также другие опасные заболевания, к которым относится диабет второго типа и рак. Такие выводы сделали ученые, проанализировав научные работы о полезных свойствах данного напитка.

Так, согласно исследованию, кофе благотворно влияет на ферменты печени. В связи с этим орган снижает накопление жира и избавляется от токсичных веществ, способных вызвать злокачественные процессы в тканях. Кроме того, напиток увеличивает в печени число защитных антиоксидантов.

Также выяснилось, что кофе защищает печень от фиброза, когда функциональные ткани органа начинают заменяться соединительной тканью, сообщает издание Express.

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