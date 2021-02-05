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Более 70 объектов недвижимости построят в бывших промзонах Москвы до конца года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 70 объектов недвижимости построят в бывших промзонах Москвы до конца года

Ксения Монахова

Город

На месте бывших промышленных зон планируется построить 71 объект недвижимости в Москве до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, общая площадь недвижимости составит около 4,1 миллиона квадратных метров. Среди них 1,8 миллиона квадратных метров — жилые постройки.

— Причем два объекта общей площадью более 150 тысяч «квадратов» уже введены, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Он добавил, что градостроительные планы развития Москвы предполагают реорганизацию порядка 70 процентов территорий бывших производственных площадок. Так, самые масштабные проекты осуществляются на месте бывших заводов ЗИЛ и «Серп и Молот». Однако немалый потенциал развития имеют и другие промышленные зоны, передает агентство городских новостей «Москва».

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