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Врачи перечислили опасные признаки «тихой» пневмонии
Фото: empoweredtoserve.org

Врачи перечислили опасные признаки «тихой» пневмонии

Анастасия Колоскова

Здоровье

Названы шесть признаков, по которым можно заподозрить, что респираторная инфекция перетекла в пневмонию. Так, о начинающейся пневмонии может свидетельствовать учащенный пульс. В случае если количество ударов в минуту превышает показатель 100, есть повод обратиться к врачу.

Пневмония может заявить о себе и болью в груди. Особенно следует насторожиться, если она остается после приступа кашля.

Изматывающий кашель, не приносящий облегчения, также является частым спутником пневмонии.

Помимо этого, ни в коем случае нельзя игнорировать факт присутствия крови в мокроте или ее «ржавого» оттенка. Это неизменно указывает на инфекцию в легких.

Воспаление, как правило, сопровождаются высокой температурой и ознобом. Эти признаки также являются поводом для обращения за медицинской помощью.

Еще одним симптомом пневмонии может быть затрудненное или поверхностное дыхание. Это свидетельствует о серьезном поражении дыхательной системы инфекцией и требует срочного обращения к врачу, пишет «Домашний очаг».

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