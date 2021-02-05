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«На злобу дня»: Арзамасова повеселила поклонников мемом со своей героиней
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«На злобу дня»: Арзамасова повеселила поклонников мемом со своей героиней

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с подписчиками мемом со своей героиней из популярного сериала «Папины дочки» Галиной Сергеевной. Картинка посвящена теме запрета мата в социальных сетях.

По мнению авторов картинки, именно как Галина Сергеевна — в русском сарафане и перед компьютером, украшенным народными узорами, — будут выглядеть все пользователи Сети после принятия закона о запрете мата в социальных сетях.

— Я уже привыкла к тому, что изображение Галины Сергеевны стало «иконкой» или талисманом для школьников и студентов во время экзаменов, но тут мне прислали новый мем на злобу дня. Спасибо! Повеселили! — написала на своей странице в Instagram актриса.

«Прекрасное чувство юмора!»; «Всегда удивлялся, зачем Галина Сергеевна смотрит в отключенный монитор, кабеля питания-то нет»; «У нас сейчас контрольная, молимся Галине Сергеевне», — прокомментировали публикацию фолловеры.

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Лиза Арзамасоваинтернет-мемсериал «Папины дочки»
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