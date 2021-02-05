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Короткие шорты и блузка: Пугачева удивила поклонников своим образом
Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily

Короткие шорты и блузка: Пугачева удивила поклонников своим образом

Анастасия Чанцева

Звезды

Юморист Максим Галкин, возвращаясь домой, снял видео, на котором его супруга, певица Алла Пугачева, предстала в молодежном образе. Артистка вместе с сыном Гарри встречала мужа у окна.

— Посмотри, прыгают, — говорит он дочке Лизе, которая опередила маму с братом и встретила отца на улице.

Пугачева за окном прыгала вместе с сыном, стоя на месте. Она была одета в белую блузку и розовые мини-шорты. Видео опубликовано на фан-аккаунте пары в Instagram.

«Как же на вас приятно смотреть»; «Прекрасно выглядите»; «Алла Борисовна, вы супер!»; «Глаз не оторвать», — комментируют подписчики.

Поклонники редко видят Примадонну в соцсетях, чего нельзя сказать о Максиме Галкине. Он чаще выкладывает фото и видео со своей супругой.

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Алла ПугачеваМаксим Галкиндети
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