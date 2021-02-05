Более 15 тысяч машин эвакуировали с мест для инвалидов в Москве за 2020 год

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Свыше 15,1 тысячи автомобилей были эвакуированы с мест для инвалидов на спецстоянки столицы в 2020 году. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы каждый день выявляем таких нарушителей — занимая специализированные места, они лишают возможности удобной парковки тех, кому это действительно нужно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в столице не менее десяти процентов мест предназначено для людей с ограниченными возможностями. Для того чтобы оставить на них автомобили, водителям с инвалидностью или тем, кто занимается их перевозкой, необходимо внести данные в Федеральный реестр инвалидов и обязательно иметь на машине знак «Инвалид».

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