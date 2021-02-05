Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Симферопольское шоссе, 3 Карта всех событий

Движение по внешней стороне МКАД осложнено на 8 километров из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Симферопольском шоссе возле дома 3А. В среднем ряду дороги столкнулись два грузовика, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о ДТП на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда. Движение по трассе было затруднено по всем полосам, кроме по первой.

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