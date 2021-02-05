Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

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В Сети появился проект расписания единого государственного экзамена на 2021 год. Об этом заявила пресс-служба Рособрнадзора, передает ТАСС.

Согласно документу, основной период ЕГЭ стартует 31 мая. В этот день планируется провести экзамены по географии, литературе и химии.

— Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня, — отметили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что экзамены по профильной математике должны пройти 7 июня, по физике и истории — 11 июня, по обществознанию — 15-го числа, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 18 июня. По информатике экзаменационные испытания назначены на 24-е и 25 июня. Резервные дни — 28 и 29 июня, а также 2 июля.

Дополнительный период для сдачи ЕГЭ охватывает 12-е, 13-е, 14 июля и один резервный день —17 июля.

Не планирующие поступать в вузы ученики должны будут написать два государственных выпускных экзамена (ГВЭ-11) — по математике (28 мая) и по русскому языку (25 мая). Сдать экзамены можно будет и в резервные дни — 8 июня (по русскому языку) и 10 июня (по математике).

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