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Самолет сел в Жуковском в ходе испытаний из-за срабатывания датчика двигателя
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Самолет сел в Жуковском в ходе испытаний из-за срабатывания датчика двигателя

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Жуковский, аэропорт Жуковский Карта всех событий

Самолет Ил-114 сел в аэропорту Жуковский в ходе испытательного полета. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что судно приземлилось из-за срабатывания датчика температуры масла одного из двигателей. Посадка прошла штатно, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе рассказали, что на работу аэропорта инцидент не повлиял.

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