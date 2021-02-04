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Самолет экстренно приземлился в Южно-Сахалинске из-за задымления
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Самолет экстренно приземлился в Южно-Сахалинске из-за задымления

Юлия Курганова

Происшествия

Самолет, который следовал из Хабаровска в Южно-Сахалинск, в четверг, 4 февраля, совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилота. Почти весь путь лайнер проделал, находясь в аварийном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что через 20 минут после вылета воздушного судна из Хабаровска произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил об этом ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска.

В полете экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое пилотам удалось ликвидировать. Посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно, никто не пострадал, сообщает ТАСС.

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