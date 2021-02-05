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Цена — качество: эксперт рассказала, какие марки семейных авто покупают россияне
Фото: pixabay.com

Цена — качество: эксперт рассказала, какие марки семейных авто покупают россияне

Елена Фролова

Общество

Покупатели при выборе автомобиля для семьи чаще всего руководствуются тремя критериями: комфорт, вместительность и цена. О трех популярных семейных авто Nation News рассказала руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

По ее словам, минивэны считаются наиболее подходящими в этом случае. Среди них можно подобрать бюджетную машину. При этом можно найти и другие типы автомобилей, которые также будут соответствовать цене.

— Популярными иномарками стоимостью до одного миллиона рублей являются Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, — сообщила Анна Уткина.

Например, она уточнила, что в комплектации comfort с электростеклоподъемниками и зеркалами с электроприводом и обогревом Hyundai Solaris будет стоить от 926 тысяч рублей, Kia Rio в версии luxe и с пакетом теплых опций — от 737 тысяч, а Skoda Rapid Active — 932 тысяч рублей.

По мнению эксперта, лучше приобретать иномарки с автоматической коробкой передач. Она также добавила, что 83 процентов россиян чаще всего выбирают иностранные марки авто.

Читайте также: Россиян предупредили о подорожании иномарок в марте

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