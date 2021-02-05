ДТП с участием грузовика произошло на юго-западе Москвы
Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий
Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что инцидент произошел на 35-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Поляны. Движение было затруднено на протяжении девяти километров.
На данный момент проезжая часть освобождена.
Читайте также: Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП