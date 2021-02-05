Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ДТП с участием грузовика произошло на юго-западе Москвы
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

ДТП с участием грузовика произошло на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на 35-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Поляны. Движение было затруднено на протяжении девяти километров.

На данный момент проезжая часть освобождена.

Читайте также: Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

МоскваДТПгрузовик
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Все мнения
О проекте