Учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» осуществили в Баренцевом море

Фото: pixabay.com

Российская атомная подводная лодка «Северодвинск» осуществила учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» из Баренцева моря по мишени на полигоне в Архангельской области. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в Северном флоте Российской Федерации.

Отмечается, что ракетная стрельба отработана в штатном режиме. Ракета «Калибр» преодолела расстояние в несколько сотен километров и поразила назначенную на полигоне цель.

Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» является головным кораблем проекта 885 «Ясень». Он входит в состав соединения атомных подлодок подводных сил Северного флота. Это первый штатный носитель крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Около 50 новейших образцов вооружений создадут в России