Народный календарь. Что запрещено делать в День святой Ксении Петербургской, 6 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В эту субботу, 6 февраля, христиане вспоминают блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню, в миру Евсению. В народе этот день называли Ксенией (Аксиньей) Полузимницей, Аксиньей Полухлебницей.

В День святой Ксении Петербургской нельзя было совершать некоторые домашние дела, чтобы не накликать на себя болезнь или беду. Например, нельзя завязывать узлы, чтобы не накликать смерть в доме. Запрещалось перестилать постель и стричь ногти на ногах. Это могло вызвать болезни и судороги.

Вся семья собиралась в этот день и обсуждала планы на будущий год. Люди старались простить все обиды в этот день и начать жизнь с чистого листа.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать в День святой Ксении Петербургской, 6 февраля

Приметы погоды гласили: каким будет этот день, такую весну и жди. Если в этот день за окном метель, то весна будет поздней. Если облака на небе — погода наладится.

6 февраля отмечается Международный день бармена.

121 год назад впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море. При помощи аппаратов беспроводной телеграфии российский ученый Александр Степанович Попов осуществил прием и передачу сообщений между берегом и военным судном. 17 лет назад был поставлен рекорд в купольной акробатике: 357 парашютистов построили формацию в небе над Таиландом.

В этот день родились актриса театра и кино Алла Тарасова, ямайский музыкант Боб Марли, 40-й президент США Рональд Рейган, фигурист Петр Чернышев.

Именины отмечают Тимофей, Николай, Денис, Иван, Павел, Ксения, Герасим.

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