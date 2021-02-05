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Дептранс Москвы рассказал, как продлить студенческие проездные
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Дептранс Москвы рассказал, как продлить студенческие проездные

Анастасия Чанцева

Город

Продлить проездные можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса.

— Билеты продлят с 13 ноября — дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Дептранс Москвы рассказал, как продлить студенческие проездныеПродление проездных для студентов с 8 февраля / Фото: Дептранс Москвы

Уточняется, что будут разблокированы карты 374 тысяч учащихся. По мере снятия ограничений будут разблокированы социальные карты других групп москвичей. Так, например, в январе было разблокировано более 320 тысяч карт школьников, продлено — свыше 52 тысяч.

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школьники и студентысоциальная транспортная картапандемия
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