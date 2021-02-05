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Московские студенты возвращаются к очному обучению с 8 февраля
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Московские студенты возвращаются к очному обучению с 8 февраля

Ксения Монахова

Город

Очное обучение для студентов, находящихся в ведении столичного департамента образования, возобновляется с 8 февраля. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, — говорится в указе.

Отмечается, что транспортные карты студентов будут разблокированы.

Ранее в столице частично вернулись к работе музеи и библиотеки. С 18 января на очное обучение вышли московские школьники, их социальные карты также были разблокированы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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