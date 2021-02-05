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Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты

Анастасия Волоснова

Город

Транспортные карты столичных студентов разблокируют с понедельника, 8 февраля. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Право льготного проезда в общественном транспорте для студентов будет восстановлено в связи с возвращением к очному обучению. Согласно подписанному документу, учащиеся вузов выйдут с дистанционного образования также 8 февраля.

Ранее в столице частично вернулись к работе музеи и библиотеки. С 18 января на очное обучение вышли московские школьники — их социальные карты также были разблокированы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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