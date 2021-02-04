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Воробьев сообщил, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Воробьев сообщил, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу в Подмосковье

Виктория Родимкина

Общество

Ряд ограничений по коронавирусу в Московской области могут быть сняты к концу недели. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 4 февраля.

У главы региона спросили, когда будут открыты рестораны, музеи и ночные клубы.

— Я думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали, — сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Андрей Воробьев пояснял, что в Московской области введенные ограничения по коронавирусу могут быть отменены, когда в сутки будут выявлять менее 900 случаев инфекции.

По последним данным, в Подмосковье зафиксирован за сутки 831 случай коронавируса.

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