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Андрей Воробьев: Вакцинация должна быть удобной для всех жителей Подмосковья
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Д. Трудников

Андрей Воробьев: Вакцинация должна быть удобной для всех жителей Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Удобной и понятной должна быть для всех жителей Московской области вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил во время рабочей встречи с главой городского округа Шатура Алексеем Артюхиным, сообщает «Радио 1».

По мнению губернатора, нужно создать особенное отношение к пожилым людям, а также гражданам, которые проживают на отдаленных территориях. Для их удобства необходимо организовать специальные выезды в медицинские учреждения, а также информировать их о графике работы мобильных пунктов.

— Перед нами стоит задача — защитить максимальное количество наших жителей. Естественно, вакцинация должна происходить только на добровольной основе, — подчеркнул Андрей Воробьев.

В свою очередь Алексей Артюхин рассказал о разных сферах деятельности на территории муниципального округа — от ЖКХ до здравоохранения.

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