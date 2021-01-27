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Поэтапное сворачивание коек для пациентов с коронавирусом началось в Подмосковье
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Поэтапное сворачивание коек для пациентов с коронавирусом началось в Подмосковье

Елена Фролова

Здоровье

Поэтапное сворачивание коек для людей с коронавирусной инфекцией запустили в Московской области в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает телеканал 360.

Губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с главными врачами Подмосковья рассказал о важности сохранения качественной помощи по всем медицинским направлениям.

— Хочу также высказать слова благодарности за напряженную работу, которую делали медики в ушедшем 2020 году, — отметил Андрей Воробьев.

Во время второй волны COVID-19 на территории Подмосковья были развернуты порядка 20 тысяч коек. Однако теперь еженедельно стационары будут переходить к плановой работе. До 8 февраля во всех отделениях будет проведена дезинфекция помещений, а к началу весны пациентов с коронавирусом будут принимать только некоторые опорные стационары, рассчитанные на 11,8 тысячи коек.

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