Москвича приговорили к 17 годам строгого режима за организацию финансирования террористов

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии строгого режима организатора финансирования террористической деятельности Алима Бегиева. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что Бегиев во время пребывания за границей вступил в ряды террористической организации. В 2015 году он вернулся в РФ и начал искать тех, кто бы хотел оказывать материальную помощь участникам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*.

Так, в приложении для смартфона он создал группу, в которую стал приглашать лиц, согласившихся финансировать организацию. Всего в нее вошло около 30 участников. Организатор вел сбор денежных средств на свои банковские карты, потом их переводили на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

Деньги использовали для финансирования боевиков, а также для подготовки и совершения терактов. В ходе расследования задержали 15 человек, 12 из них ранее признали виновными и приговорили к срокам до 12 лет колонии, в отношении одного из соучастников на данный момент расследование продолжается.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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