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Водители парконов помогли столичным автомобилистам в 2020 году более 350 раз
Фото: Пресс-служба ЦОДД

Водители парконов помогли столичным автомобилистам в 2020 году более 350 раз

Юлия Ямпольская

Город

Водители парконов помогли столичным автомобилистам 365 раз в 2020 году. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В ведомстве рассказали, что 159 парконов ЦОДД ежедневно помогают горожанам. За минувший год их водители запустили 255 двигателей, поменяли и подкачали 63 колеса, а также 35 раз буксировали транспорт, сломавшийся на дороге.

Водители могут смело обращаться за помощью, если увидят полосатый экипаж с хештегом #ЦОДДпоможет.

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