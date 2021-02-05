Один человек погиб после столкновения автобуса и трех машин в Дагестане

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Автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Дагестане. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

Инцидент произошел в Кумторкалинском районе Дагестана. В результате погибла девушка 1988 года рождения. Водителя одного из транспортных средств госпитализировали. Пассажиры автобуса не пострадали.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

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