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«Не понимаю, почему так!»: умер актер Виталий Альшанский
Кадр из фильма «Как я стал русским» (2015)

«Не понимаю, почему так!»: умер актер Виталий Альшанский

Елена Фролова

Культура

Умер актер, известный по сериалам «Полицейский с Рублевки», «Бригада» и «Балабол». Соболезнования по поводу его смерти выразила актриса Лилия Кондрова. Об этом сообщает «Москва 24».

— Виталий всегда добрый, всегда отзывчивый. Год назад была у него на премьере. Мы давно не виделись. Мы работали вместе раньше, потом друг друга поздравляли с днем рождения. Он просто прекрасный, светлый человек. И я не понимаю, почему так! — высказалась актриса.

Виталий Альшанский скончался на 53-м году жизни. Его уход стал неожиданностью для многих из его окружения. Продюсер Сергей Дворцов написал в своих соцсетях, что несколько дней назад они общались и договорились о совместной работе, однако планам не суждено было сбыться.

смертьактерВиталий Альшанский
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