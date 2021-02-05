Стала известна реакция Нинель Кобзон на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Нинель Кобзон поддерживает все начинания своего сына. Об этом она сказала корреспонденту «Вечерней Москвы», комментируя информацию о том, что ее сын Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон»

— Я не могу комментировать эту новость, так как я не знаю подробностей. Андрей говорил, что собирается зарегистрировать такой товарный знак, но каковы результаты, мне пока неизвестны, — сказал вдова знаменитого певца.

Нинель Кобзон добавила, что ее сын принадлежит к другому поколению и оспаривать решения молодого человека она не может.

Ранее стало известно, что сын народного артиста СССР Иосифа Кобзона Андрей подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон», который, согласно классификации по классу, можно будет использовать как бренд алкогольной продукции. Пока что заявка находится на рассмотрении в ведомстве.

СПРАВКА «ВМ»

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Певцу было 80 лет. Он скончался после тяжелой продолжительной болезни.

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