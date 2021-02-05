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Стала известна реакция Нинель Кобзон на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Стала известна реакция Нинель Кобзон на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон»

Олег Сыров

Общество

Нинель Кобзон поддерживает все начинания своего сына. Об этом она сказала корреспонденту «Вечерней Москвы», комментируя информацию о том, что ее сын Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон»

— Я не могу комментировать эту новость, так как я не знаю подробностей. Андрей говорил, что собирается зарегистрировать такой товарный знак, но каковы результаты, мне пока неизвестны, — сказал вдова знаменитого певца.

Нинель Кобзон добавила, что ее сын принадлежит к другому поколению и оспаривать решения молодого человека она не может.

Ранее стало известно, что сын народного артиста СССР Иосифа Кобзона Андрей подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон», который, согласно классификации по классу, можно будет использовать как бренд алкогольной продукции. Пока что заявка находится на рассмотрении в ведомстве.

СПРАВКА «ВМ»

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Певцу было 80 лет. Он скончался после тяжелой продолжительной болезни.

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