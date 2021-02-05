Уставшего с утра кофе не спасет: диетолог рассказала о вреде напитка

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Чашка ароматного кофе по утрам для большинства людей является способом взбодриться и наполниться энергией на целый день. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала Nation News, почему лучше отказаться от употребления этого напитка.

По мнению эксперта, привычка употреблять кофе в начале дня приносит вред организму. Она объяснила, почему так происходит. Напиток пьют для того, чтобы стать бодрым. Однако если человек уже проснулся уставшим, то кофе ему не поможет. Это только ухудшает иммунитет и негативно влияет на нервную систему.

— Кофе — это очень сильный закислитель, который особенно нельзя употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, при постоянном употреблении черного напитка снижается выработка соляной кислоты и изнашивается желудок. Также вредно его пить при недостатке кальция, магния и цинка. Особенно стоит отказаться от его употребления людям старше 45 лет. По мнению диетолога, лучше заменить его на кофе из желудей, регулирующий давление и поднимающий иммунитет.

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