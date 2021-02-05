Более 130 точек раздачи чая заработают на остановках в Подмосковье из-за морозов

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Свыше 130 точек с бесплатным чаем будут работать для пассажиров в Московской области из-за морозов. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Уточняется, что горожан будут угощать чаем в период с 5 по 8 февраля на самых популярных остановках региона. Так, акция пройдет на автостанциях Лыткарина и Солнечногорска, автовокзалах Клина и Домодедова, на остановке «Малое кольцо» в Раменском и на остановке «Южный квартал» в Балашихе. Помимо этого, мобильные точки появятся в Красногорске, Ленинском округе и Мытищах.

На данный момент горячий чай уже выпили пассажиры Мострансавто в Королеве, Люберцах, Подольске, Чехове и Серпухове.

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