Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 130 точек раздачи чая заработают на остановках в Подмосковье из-за морозов
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Более 130 точек раздачи чая заработают на остановках в Подмосковье из-за морозов

Юлия Ямпольская

Общество

Свыше 130 точек с бесплатным чаем будут работать для пассажиров в Московской области из-за морозов. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Уточняется, что горожан будут угощать чаем в период с 5 по 8 февраля на самых популярных остановках региона. Так, акция пройдет на автостанциях Лыткарина и Солнечногорска, автовокзалах Клина и Домодедова, на остановке «Малое кольцо» в Раменском и на остановке «Южный квартал» в Балашихе. Помимо этого, мобильные точки появятся в Красногорске, Ленинском округе и Мытищах.

На данный момент горячий чай уже выпили пассажиры Мострансавто в Королеве, Люберцах, Подольске, Чехове и Серпухове.

Читайте также: Похолодание придет в Москву и Подмосковье к концу недели

Подмосковьеостановкичай
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте