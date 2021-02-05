СМИ: Мужчина ранил трех полицейских в США

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Трое полицейских получили ранения при перестрелке с мужчиной в городе Хай-Пойнт (штат Северная Каролина). Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что перестрелка произошла в ночь с 4 на 5 февраля. В результате двое полицейских получили легкие ранения, а еще одному предстоит операция.

Мужчина забаррикадировался в доме. Полиция ведет с ним переговоры.

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