СМИ: Мужчина ранил трех полицейских в США
Трое полицейских получили ранения при перестрелке с мужчиной в городе Хай-Пойнт (штат Северная Каролина). Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил телеканал ABC.
Отмечается, что перестрелка произошла в ночь с 4 на 5 февраля. В результате двое полицейских получили легкие ранения, а еще одному предстоит операция.
Мужчина забаррикадировался в доме. Полиция ведет с ним переговоры.
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