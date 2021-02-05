Александр Большунов досрочно выиграет Кубок мира по лыжным гонкам

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Российский лыжник Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает «Р-Спорт».

На данный момент Большунов имеет 1613 очков в общем зачете Кубка мира. По словам тренера сборной России по лыжным гонкам Олега Перевозчикова, ближайшим преследователем Большунова является Иван Якимушкин, у которого 774 очка. Он пропустит ближайшие два этапа Кубка мира в Ульрисехамне и Ново-Месте. В результате Якимушкин уже не сможет догнать Большунова. Таким образом, Большунов второй год подряд выиграет Большой хрустальный глобус.

Перевозчиков отметил, что в настоящее время идет подготовка к чемпионату мира. Турнир состоится в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

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