Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на ОИ-2022 в Пекине

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Олимпийский комитет Российской Федерации (ОКР) получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в службе информации ОКР со ссылкой на президента организации Станислава Позднякова.

По его словам, ОКР приглашен на Олимпиаду в качестве полноправного участника. Это значит, что российские спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная ОКР.

— То же самое можно сказать и в отношении Токио, — цитирует Позднякова ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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