WADA не будет подавать апелляцию на решение CAS по делу РУСАДА

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе WADA.

Агентство подтвердило, что не собирается обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, сообщает ТАСС.

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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