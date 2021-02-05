Сотрудник Росгвардии насмерть сбил пенсионерку в Волгограде

Фото: pixabay / Maximilian Weber

В Волгограде сотрудник Росгвардии сбил насмерть пенсионерку, которая переходила дорогу на красный свет. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Наталия Рудник.

Инцидент произошел на Университетском проспекте. Сотрудник Росгвардии не заметил пешехода, переходившего проезжую часть на красный свет. В результате женщина 1951 года рождения получила различные травмы и была госпитализирована в больницу. Врачам не удалось ее спасти.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает РИА Новости.

Читайте также: Один человек погиб после столкновения автобуса и трех машин в Дагестане