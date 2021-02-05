Двое мужчин избили и обокрали приезжего на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

Двоих подозреваемых в ограблении мужчины задержали в столице. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Зеленодольской. Двое незнакомцев напали на приезжего, нанесли удары по лицу, отобрали часы и мобильный телефон, после чего скрылись.

Столичные полицейские задержали подозреваемых на улице Жигулевской. Ими оказались 19-летний и 21-летний молодые люди. Похищенное имущество они успели сбыть, а деньги — потратить. Против них возбуждено уголовное дело о грабеже.

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