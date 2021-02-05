«Мой дурында»: Елена Темникова вышла на прогулку с котом зимой

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова сделала новую публикацию на своей странице в Instagram. Она опубликовала несколько фотографий со своим котом во время зимней прогулки.

— Мем-кот, обожаю его мимику! Только посмотрите на это выражение. Он всегда такой. Мой дурында, — написала артистка в комментариях к посту.

Темникова отметила, что ее кот обожает гулять. Он сам приносит поводок и требует быстрее выходить на улицу. Певица рассказала, что по совету ветеринара ее питомец зимой может быть на свежем воздухе не больше пяти минут.

Подписчики моментально отреагировали на новую публикацию Темниковой. Они заметили, что с каждым разом ее кот становится все больше.

«С каждым разом все больше и больше становится»; «Милашки»; «Ну вы такие крутые», — написали они в комментариях к посту.

Ранее Елена Темникова поделилась с подписчиками необычной «татуировкой».

Читайте также: «Когда ты задаешь вопросы»: Седокова опубликовала откровенное фото