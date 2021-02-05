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Трубопровод загорелся на нефтезаводе в Уфе
Фото: АГН «Москва»

Трубопровод загорелся на нефтезаводе в Уфе

Кирилл Николаев

Происшествия

На нефтезаводе в Уфе из-за разгерметизации загорелся трубопровод. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Республики Башкортостан в пятницу, 5 февраля.

Отмечается, что высота факельного горения достигает десяти метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Эвакуация людей не проводилась.

На месте возгорания работает пожарная охрана нефтезавода.

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