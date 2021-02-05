Крупный пожар вспыхнул в ангаре в Подмосковье

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожарные работают на месте крупного возгорания в городе Талдом Московской области. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщают в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Пожар вспыхнул в металлическом ангаре, где хранятся спортивные товары, по адресу Загородная улица, дом 1А. Огонь охватил площадь около 972 квадратных метров.

К настоящему времени сведения о пострадавших не поступали. Тушение пожара продолжается, сообщает РИА Новости.

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