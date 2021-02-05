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Около 20 человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Около 20 человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара на юго-востоке Москвы

Ксения Монахова

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, улица Полбина, 42 Карта всех событий

Из-за пожара в квартире дома № 42 по улице Полбина на юго-востоке Москвы эвакуировали около 20 человек. Об этом в пятницу, 5 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

— В доме происходило возгорание в одной из квартир на девятом этаже, горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. Для безопасности из подъезда эвакуировали около 20 человек, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что эвакуированных разместили в соседних подъездах. Информации о том, вернулись ли они домой, пока нет. Также не сообщается, есть ли угроза разрушения здания.

Ранее стало известно, что в районе Западное Дегунино на севере столицы произошло возгорание в автосервисе.

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