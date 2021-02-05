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Автосервис загорелся на севере Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Автосервис загорелся на севере Москвы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Ильменский проезд, 8к3 Карта всех событий

Возгорание в автосервисе произошло в районе Западное Дегунино на севере столицы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в корпусе № 3 дома № 8 в Ильменском проезде. По прибытию на место происшествия оказалось, что возгорание произошло в автосервисе.

— Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

В данный момент уточняются причина и площадь возгорания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что из-за пожара в жилом доме в Талдомском городском округе пострадал один человек.

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