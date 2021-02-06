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Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству наркотических средств, которая располагалась в деревне Бурцево Московской области. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает региональный главк Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в хозяйственном помещении на частном участке полицейские обнаружили емкости с порошкообразным веществом общим весом около десяти килограммов, весы и лабораторное оборудование. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством – мефедроном.

В лесу рядом с участком оперативники нашли тайник, в котором хранились 20 пластиковых канистр с бесцветной жидкостью объемом 15 и более литров. Жидкость направлена на экспертизу.

Подозреваемый в организации нарколаборатории задержан и заключен под стражу. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает «МВД Медиа».

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