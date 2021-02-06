Даниил Медведев вывел сборную России по теннису в финал Кубка АТР

Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев одолел немца Александра Зверева на турнире в Мельбурне. Спортсмены сошлись на второй встрече полуфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Игра завершилась победой Медведева со счетом 3:6, 6:3, 7:5. 24-летний россиянин на данный момент является четвертой ракеткой мира, Зверев — седьмой.

Ранее Андрей Рублев вырвал победу из рук Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:1, 6:2). Таким образом, сборная России установила счет 2-0, досрочно выиграла встречи и вышла в финал турнира. Однако российским теннисистам еще предстоит решающая игра с итальянцами.

Отметим, что кубок АТР проводится второй раз, он завершится 7 февраля. В первом розыгрыше сборная РФ вышла в полуфинал, но затем уступила сербам.

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