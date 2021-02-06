Завершена реставрация панно во Дворце пионеров на Воробьевых горах

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

улица Косыгина, дом 17 Карта всех событий

На территории Дворца пионеров в Москве завершилась реставрация мозаичного панно «Пионерский значок». Об этом сообщается на сайте мэра столицы в субботу, 6 февраля.

Панно расположено на откосе декоративного бассейна выявленного объекта культурного наследия «Дворец пионеров и школьников имени 40-летия Всесоюзной пионерской организации». Сам дворец стоит на Воробьевых горах (улица Косыгина, дом 17).

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

По данным властей, реставрационные работы начались в 2017 году. Тогда объект находился в ненадлежащем состоянии: требовалось расчистить сохранившиеся части мозаики и восстановить утраченные, а сами конструкции нужно было укрепить.

— Особенно кропотливо подбиралась цветовая гамма смальты для реставрации мозаики. Процесс был сложным, так как панно включает в себя по три оттенка синего и красного цветов, — приводятся слова главы Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова на портале.

Уточняется, что в ходе первой фазы реставрации специалисты удалили слой старого раствора, на котором крепилась алая смальта фрагмента панно под названием «Пламя». Также была сделана армированная растворная стяжка под синюю смальту на фрагменте «Лента». Далее смальту укладывали в разных плоскостях, повторяя оригинальную технику укладки в мозаиках всего комплекса дворца. Облицовку известняковых плит для части «Звезда» восстанавливали по архивным снимкам 1984 года. В результате удалось сохранить около четверти исторической смальты и 60 процентов оригинальных гранитных плит.

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