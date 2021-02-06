Мишустин продлил действие более 450 тысяч лицензий в ряде отраслей
В России автоматически продлили на год действие лицензий в ряде социально значимых отраслей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
— Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений, — отметила пресс-служба кабмина.
В числе прочего продлевается действие документов, используемых в медицине, фармацевтике, образовании и охране труда.
Согласно постановлению, органы власти могут применять удаленные методы контроля при получении, переоформлении и продлении разрешений.
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