Мишустин продлил действие более 450 тысяч лицензий в ряде отраслей

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России автоматически продлили на год действие лицензий в ряде социально значимых отраслей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений, — отметила пресс-служба кабмина.

В числе прочего продлевается действие документов, используемых в медицине, фармацевтике, образовании и охране труда.

Согласно постановлению, органы власти могут применять удаленные методы контроля при получении, переоформлении и продлении разрешений.

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