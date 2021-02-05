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Мишустин: Цифровые решения при оказании госуслуг помогли обществу в пандемию
Фото: Правительство РФ

Мишустин: Цифровые решения при оказании госуслуг помогли обществу в пандемию

Анастасия Волоснова

Общество

Цифровые решения при оказании госуслуг помогли укрепить взаимосвязь общества и государства во время пандемии. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 5 февраля.

Он уточнил, что самоизоляция из-за распространения коронавируса стала серьезным вызовом, к которому страна была подготовлена.

— Очень важно было продолжать предоставлять людям государственные услуги, не подвергая их риску заражения. В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. Это был иной вызов для государства, и мы оказались к нему готовы, — пояснил Мишустин.

Премьер-министр высказался на тему пандемии на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане, сообщает РИА Новости.

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госуслугипандемияМихаил Мишустин
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