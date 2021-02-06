Астролог Василиса Володина назвала положительные стороны ретроградного Меркурия

Василиса Володина посоветовали с оптимизмом смотреть на вещи / Фото: www.instagram.com/vasilisa.volodina / Официальная страница Василисы Володиной в Instagram

Ретроградный Меркурий многим известен, как явление не предвещающее ничего хорошего. Астролог Василиса Володина рассказала о положительных сторонах этого астрологического события.

Во время обратного движения Меркурия, с высокой вероятностью можно найти потерянные вещи.

— Ретроградный Меркурий часто помогает Судьбе вернуть нам упущенную прибыль, потери или предпринятые усилия, — пишет Володина в своем Instagram.

Однако астролог уточняет, что возврат происходит не в той форме, в которой которой эта прибыль была упущена.

— Если чувствуете, что Судьба перед вами в долгу, будьте до 21 февраля открыты помощи со стороны – дайте фортуне больше возможностей вернуть вам долг, — подчеркнула Володина.

Также астролог считает, что наступило хорошее время для напоминаний.

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