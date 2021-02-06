Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках нового фильма
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс пострадала во время съемок нового фильма. Съемочный процесс пришлось приостановить.
На площадке в Бостоне актриса получила травму. Осколок стекла серьезно повредил веко Лоуренс.
Съемочная группа должна была устроить контролируемый взрыв окна, что и привело к печальному инциденту.
По предварительным данным, госпитализация актрисе не понадобится, однако насколько серьезно ранение неизвестно, сообщает издание TMZ.
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