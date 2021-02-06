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Самолет Москва — Магнитогорск экстренно сел из-за трещины на лобовом стекле
Фото: pixabay.com

Самолет Москва — Магнитогорск экстренно сел из-за трещины на лобовом стекле

Ростислав Зубков

Происшествия

Вылетевший из Москвы в Магнитогорск самолет вынужденно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

По ее данным, речь идет о лайнере Embraer 190 компании «Икар» (Москва — Магнитогорск, рейс № 339). Примерно в пять утра он экстренно сел в нижегородской авиагавани из-за трещины на лобовом стекле.

— 61 пассажир (58 взрослых и трое детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск, — указано в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

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