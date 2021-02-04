Пассажирский самолет пошел на аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Самолет пошел на экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за задымления в кабине пилотов. Инцидент произошел в четверг, 4 февраля.

Уточняется, что речь идет о рейсе Хабаровск — Южно-Сахалинск компании «Аврора». Во время полета в кабине пилотов возникло серьезное задымление. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Южно-Сахалинске.

Airbus A-319 в ближайшее время приземлится. Само задымление ликвидировали, пожара в кабине удалось избежать.

На борту лайнера находятся 90 пассажиров и семь членов экипажа, передает РЕН ТВ.

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