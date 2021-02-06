Певец Сергей Пенкин объяснил, почему перестал общаться с Ларисой Долиной
Певец и актер Сергей Пенкин рассказал, почему перестал общаться с певицей Ларисой Долиной.
Накануне своего 60-летия певец разоткровенничался по поводу разрыва отношений с Долиной. Они с удовольствием общались в то время, когда Лариса была замужем за гитаристом Виктором Митязовым. Однако, когда в ее жизни появился второй муж, продюсер Илья Спицын, их общение сошло на нет.
— Я не сожалею об этом: мне все равно. Это показывает сущность человека, — пояснил исполнитель.
Пенкин уточнил, что, несмотря на тяжесть расставания с людьми, с годами он стал лучше чувствовать свое окружение.
— Если человек добрый, он таким и останется, — пояснил певец в разговоре с «Собеседником».
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