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Ученые рассказали, как недостаток сна влияет на тягу к сладкому
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Ученые рассказали, как недостаток сна влияет на тягу к сладкому

Никита Абрамов

Наука

Американские ученые узнали, как недостаток сна сказывается на желании съесть что-нибудь сладкое.

В процессе исследований, испытуемые спали по четыре или восемь часов в сутки в течение месяца. После чего их поменяли местами. Затем у добровольцев взяли анализ крови, который показал повышенный уровень сети молекул, которые ответственны за анализ обоняния.

Также ученые попросили добровольцев выбрать закуски по желанию. Те, кто спал меньше, стали чаще предпочитать сладости.

Второй этап исследований заключался в отслеживании отдела коры головного мозга, который отвечает за запахи. У людей с недосыпом наблюдалось желание что-нибудь съесть, однако голодными они себя не ощущали, сообщает ФАН.

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