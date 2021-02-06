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Стали известны правила питания для людей в зависимости от их группы крови
Фото: pixabay.com

Стали известны правила питания для людей в зависимости от их группы крови

Никита Абрамов

Здоровье

Группа крови оказывает непосредственное влияние на психику человека. Эксперты советуют придерживаться определенных способов питания для людей с разными группами крови, которые также учитывают особенности метаболизма.

Обладателям группы крови «0» следует потреблять больше витамина B, который содержится в мясе. Также им рекомендуется ограничить потребление зерновых, молочных и бобовых продуктов, которые замедляют обмен веществ и провоцируют развитие лишнего веса.

Людям с группой крови «А» стоит ввести в свой рацион растительные масла, соевые продукты и овощи. А вот исключить из рациона стоит молочные продукты, пшеницу и бобовые, так как они мешают секреции пищеварительных ферментов.

Обладатели группы крови «B» должны включить в свой рацион побольше мяса. Также медики не рекомендуют этим людям становиться вегетарианцами. Следует меньше употреблять кукурузу, бобы и пшеницу.

Похожая ситуация складывается и с обладателями группы крови «АВ». Большую часть их рациона должны составлять зеленые овощи, морепродукты, молочные продукты, а также сыр тофу, пишет ФАН.

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